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В КХЛ рассказали, как удалось провести «Молодёжную классику» в Туле

В КХЛ рассказали, как удалось провести «Молодёжную классику» в Туле
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался об организации «Молодёжной классики» в Туле. Сегодня, 7 декабря, «Академия Михайлова» и «СКА-1946» (3:2 ОТ) сыграли под открытым небом.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА-1946
Санкт-Петербург

«Этот вопрос витал в облаках долгое время. В рамках разработки трёхлетней стратегии развития Молодёжной хоккейной лиги внесли эту инициативу и решили взяться за это дело серьёзнее. Что-то новое — путь к развитию, а развиваться необходимо во всех направлениях. Сегодняшнее мероприятие позволит многим командам увидеть, что можно дарить позитивные эмоции от хоккея и таким способом. Популяризация хоккея среди молодёжи — одна из причин появления таких проектов.

«Академия Михайлова» была одним из первых клубов, с которыми мы общались, инициатива исходила от них. Долгих переговоров не было, с Александром Зинуровичем Шамсутдиновым вели их несколько минут. Этот человек, который вкладывает много своих сил и ресурсов в развитие тульского хоккея, сказал — мы готовы делать это мероприятие, будем делать для Тулы праздник. Мы взяли это в работу, и вы видите, что из этого получилось. Сегодня праздник не только для Тулы, но и для молодёжного хоккея во всей России», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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