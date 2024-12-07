В КХЛ рассказали, как удалось провести «Молодёжную классику» в Туле

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался об организации «Молодёжной классики» в Туле. Сегодня, 7 декабря, «Академия Михайлова» и «СКА-1946» (3:2 ОТ) сыграли под открытым небом.

«Этот вопрос витал в облаках долгое время. В рамках разработки трёхлетней стратегии развития Молодёжной хоккейной лиги внесли эту инициативу и решили взяться за это дело серьёзнее. Что-то новое — путь к развитию, а развиваться необходимо во всех направлениях. Сегодняшнее мероприятие позволит многим командам увидеть, что можно дарить позитивные эмоции от хоккея и таким способом. Популяризация хоккея среди молодёжи — одна из причин появления таких проектов.

«Академия Михайлова» была одним из первых клубов, с которыми мы общались, инициатива исходила от них. Долгих переговоров не было, с Александром Зинуровичем Шамсутдиновым вели их несколько минут. Этот человек, который вкладывает много своих сил и ресурсов в развитие тульского хоккея, сказал — мы готовы делать это мероприятие, будем делать для Тулы праздник. Мы взяли это в работу, и вы видите, что из этого получилось. Сегодня праздник не только для Тулы, но и для молодёжного хоккея во всей России», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.