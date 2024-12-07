Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Воробьёв высказался о низкой результативности в последних матчах ЦСКА

Илья Воробьёв высказался о низкой результативности в последних матчах ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв высказался о малом количестве голов в последних матчах команды. Вчера, 6 декабря, армейцы обыграли нижегородское «Торпедо» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Нестеров) – 30:02 (5x5)     1:1 Виноградов (Свечников, Филлипс) – 45:55 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

«Малое количество голов в матче радует или огорчает? Меня радует, что мы мало пропускаем. Но, конечно, во втором периоде мы могли забить больше – у нас было четыре выхода «один на один». Реализовали бы больше – результат был бы другим.

У нас плотный календарь, игры идут через день. Это сказывается на свежести игроков. Для нас сейчас важнее набирать очки и побеждать, чем играть ярко и уходить с нулем в графе очков. Поэтому мы рады сегодняшним двум очкам», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Торпедо».

Материалы по теме
Мощный камбэк «Ак Барса», разрастающийся кризис «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Мощный камбэк «Ак Барса», разрастающийся кризис «Сибири». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android