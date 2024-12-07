Илья Воробьёв высказался о низкой результативности в последних матчах ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв высказался о малом количестве голов в последних матчах команды. Вчера, 6 декабря, армейцы обыграли нижегородское «Торпедо» (2:1 Б).

«Малое количество голов в матче радует или огорчает? Меня радует, что мы мало пропускаем. Но, конечно, во втором периоде мы могли забить больше – у нас было четыре выхода «один на один». Реализовали бы больше – результат был бы другим.

У нас плотный календарь, игры идут через день. Это сказывается на свежести игроков. Для нас сейчас важнее набирать очки и побеждать, чем играть ярко и уходить с нулем в графе очков. Поэтому мы рады сегодняшним двум очкам», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Торпедо».