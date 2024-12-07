«Витязь» подписал просмотровый контракт с защитником

Подмосковный «Витязь» в социальных сетях объявил о подписании просмотрового контракта с защитником Михаилом Сидоровым.

«27-летний воспитанник ярославского хоккея с 2020 года выступал за «Нефтехимик», куда перешёл из «Куньлуня», в составе которого начал сезон-2020/2021. В КХЛ дебютировал за «Ак Барс» в сезоне 2015/16. Также выступал за «Локомотив», — написано в заявлении клуба.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 32 очка за 34 матча. На первой строчке располагается ярославский «Локомотив», заработавший 58 очков за 35 игр.