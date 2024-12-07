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Подконицки сообщил, когда главный тренер «Авангарда» Ги Буше прибудет в Омск

Подконицки сообщил, когда главный тренер «Авангарда» Ги Буше прибудет в Омск
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки рассказал о планах по работе команды во время паузы на Кубок Первого канала, а также, когда канадский специалист Ги Буше приедет в Омск.

«Нас ждёт три выходных, а затем мы вернёмся к работе, будем тренироваться. Новый главный тренер приезжает 12 декабря. Мы его ждём. Поэтому я уверен, что мы будем усердно работать над системой игры, будут определённые изменения. Поэтому хоккеистам будет, на чем поработать, и нужно будет прилагать усилия», — сказал Подконицки в видео на официальном сайте КХЛ.

О назначении 53-летнего Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда» было объявлено 27 ноября.

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