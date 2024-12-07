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«В первом периоде мы были наблюдателями». Н. Заварухин – о поражении «Автомобилиста»

«В первом периоде мы были наблюдателями». Н. Заварухин – о поражении «Автомобилиста»
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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Спунер (Якупов, Меркли) – 02:08 (5x4)     2:0 Игумнов (Воронков, Якупов) – 09:12 (5x5)     3:0 Буше (Спунер) – 17:30 (5x5)     4:0 Буше (Спунер, Галимов) – 22:24 (5x5)     4:1 Кузнецов (Мэйсек, Диц) – 30:01 (5x5)     4:2 Денежкин (Осипов, Кузнецов) – 59:51 (6x4)    

«В первом периоде мы были наблюдателями и проиграли игру. «Авангард» с победой. Мы раньше выигрывали первые периоды, никто об этом не говорил. Сейчас стали проигрывать часто – стали заострять внимание на этом. Будем разбираться. Плюсы сегодняшнего матча в 32 бросках в створ. На три игры было голевых шансов», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.

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