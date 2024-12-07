«В первом периоде мы были наблюдателями». Н. Заварухин – о поражении «Автомобилиста»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом» (2:4).

«В первом периоде мы были наблюдателями и проиграли игру. «Авангард» с победой. Мы раньше выигрывали первые периоды, никто об этом не говорил. Сейчас стали проигрывать часто – стали заострять внимание на этом. Будем разбираться. Плюсы сегодняшнего матча в 32 бросках в створ. На три игры было голевых шансов», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.