Н. Заварухин — о дебюте Даррена Дица за «Автомобилист»: без комментариев

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос о дебюте защитника Даррена Дица за клуб. Сегодня, 7 декабря, «Автомобилист» проиграл «Авангарду» со счётом 2:4.
— Даррен Диц первый матч сегодня провёл за «Автомобилист», давно у него не было игровой практики. Оценка за сегодняшний матч?
— Без комментариев. Нам не хватает побед, а травмированные… Ребята готовятся, посмотрим, что будет после перерыва. Надеемся, что в ближайшее время они восстановятся и вернутся к работе в основной группе, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
31-летний Даррен Диц дебютировал за «Автомобилист» в матче со своей бывшей командой. «Авангард» реализовал его удаление в начале игры, а вторую шайбу Иван Игумнов забросил после ошибки Дица на своём пятачке. На счету защитника результативная передача.
- 7 декабря 2024
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