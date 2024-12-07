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Н. Заварухин — о дебюте Даррена Дица за «Автомобилист»: без комментариев

Н. Заварухин — о дебюте Даррена Дица за «Автомобилист»: без комментариев
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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос о дебюте защитника Даррена Дица за клуб. Сегодня, 7 декабря, «Автомобилист» проиграл «Авангарду» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Спунер (Якупов, Меркли) – 02:08 (5x4)     2:0 Игумнов (Воронков, Якупов) – 09:12 (5x5)     3:0 Буше (Спунер) – 17:30 (5x5)     4:0 Буше (Спунер, Галимов) – 22:24 (5x5)     4:1 Кузнецов (Мэйсек, Диц) – 30:01 (5x5)     4:2 Денежкин (Осипов, Кузнецов) – 59:51 (6x4)    

— Даррен Диц первый матч сегодня провёл за «Автомобилист», давно у него не было игровой практики. Оценка за сегодняшний матч?
— Без комментариев. Нам не хватает побед, а травмированные… Ребята готовятся, посмотрим, что будет после перерыва. Надеемся, что в ближайшее время они восстановятся и вернутся к работе в основной группе, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

31-летний Даррен Диц дебютировал за «Автомобилист» в матче со своей бывшей командой. «Авангард» реализовал его удаление в начале игры, а вторую шайбу Иван Игумнов забросил после ошибки Дица на своём пятачке. На счету защитника результативная передача.

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