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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» разобрал победу над «Автомобилистом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» разобрал победу над «Автомобилистом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Спунер (Якупов, Меркли) – 02:08 (5x4)     2:0 Игумнов (Воронков, Якупов) – 09:12 (5x5)     3:0 Буше (Спунер) – 17:30 (5x5)     4:0 Буше (Спунер, Галимов) – 22:24 (5x5)     4:1 Кузнецов (Мэйсек, Диц) – 30:01 (5x5)     4:2 Денежкин (Осипов, Кузнецов) – 59:51 (6x4)    

«Мы сегодня хорошо начали, но нам противостоял сильный противник. Они быстрые, хорошо распоряжаются шайбой, прессингуют, давят в нашей зоне. Но мы хорошо доводили шайбу до их ворот и сумели забросить важную первую шайбу. Затем мы увеличили преимущество, во втором периоде я ребятам сказал, чтобы они помнили, что игра ещё не закончена. Четвёртый гол – хорошо, но затем забили нам. Противник очень хорош, а мы ошиблись и допустили ненужное удаление.

Это удаление было ненужным, от лени, потому что нужно было откатываться, а не подножку делать. И в итоге мы стали играть в расстановке «3 на 5», и хоть и выстояли, но инициатива перешла к сопернику. В игре нам помогали оставаться только прекрасные действия нашего вратаря, благодаря ему счёт к перерыву остался 4:1.

В третьем периоде снова были ненужные удаления, это всегда плохо сказывается на команде, потому что у нас всего пять ребят, которые играют в меньшинстве, а остальные сидят на лавке и теряют темп игры. Тем не менее, считаю, что мы хорошо закончили матч, все постарались и выложились», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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