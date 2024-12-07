Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» разобрал победу над «Автомобилистом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:2).

«Мы сегодня хорошо начали, но нам противостоял сильный противник. Они быстрые, хорошо распоряжаются шайбой, прессингуют, давят в нашей зоне. Но мы хорошо доводили шайбу до их ворот и сумели забросить важную первую шайбу. Затем мы увеличили преимущество, во втором периоде я ребятам сказал, чтобы они помнили, что игра ещё не закончена. Четвёртый гол – хорошо, но затем забили нам. Противник очень хорош, а мы ошиблись и допустили ненужное удаление.

Это удаление было ненужным, от лени, потому что нужно было откатываться, а не подножку делать. И в итоге мы стали играть в расстановке «3 на 5», и хоть и выстояли, но инициатива перешла к сопернику. В игре нам помогали оставаться только прекрасные действия нашего вратаря, благодаря ему счёт к перерыву остался 4:1.

В третьем периоде снова были ненужные удаления, это всегда плохо сказывается на команде, потому что у нас всего пять ребят, которые играют в меньшинстве, а остальные сидят на лавке и теряют темп игры. Тем не менее, считаю, что мы хорошо закончили матч, все постарались и выложились», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.