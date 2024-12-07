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Подконицки: со старта сезона «Авангард» тренировался на недостаточно высоких скоростях

Подконицки: со старта сезона «Авангард» тренировался на недостаточно высоких скоростях
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки высказался о физическом состоянии команды.

«Проблема с физикой тянется с самого старта сезона. Я считаю, что мы проводили тренировки на недостаточно высоких скоростях, а если ты тренируешься так, то и в матче не будет высоких скоростей. Впереди у нас три дня выходных, затем к команде присоединится новый главный тренер, уверен, что ребятам нужно будет привыкнуть к некоторым изменениям.

Не знаю, когда приезжает Маклауд. Но 11 декабря мы начинаем тренироваться, при этом некоторые легионеры к этой дате ещё не будут в Омске», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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