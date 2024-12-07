Игорь Ларионов высказался о проблемах «Торпедо» с игрой в большинстве

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об игре команды в большинстве. В матче с московским ЦСКА (1:2 Б) нижегородцам не удалось реализовать преимущество «5 на 3».

«Работа над игрой в большинстве идёт постоянно: на тренировках, при разборе видео. Однако здесь многое зависит от самих игроков, которые выходят на лёд. Мы можем направлять, показывать, наигрывать комбинации, но реализовать моменты — это уже задача хоккеистов.

Численное преимущество «5 на 3» — это ключевой момент, который может переломить игру. Нереализация таких возможностей зачастую приводит к поражению или усложняет дальнейший ход матча. Нам предстоит работать над уверенностью игроков в этих ситуациях. Это требует времени и индивидуального подхода, но мы верим, что улучшения обязательно будут», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».