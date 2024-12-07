«Динамо» Москва вырвало победу у «Металлурга» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (дважды) и Макс Комтуа. За «Металлург» дубль оформил Роман Канцеров. На 29-й минуте Канцеров не реализовал штрафной бросок.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 35 матчей. «Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 36 игр.