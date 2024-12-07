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Динамо Москва — Металлург, результат матча 7 декабря 2024, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Динамо» Москва вырвало победу у «Металлурга» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 16:00 (5x5)     1:1 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 17:31 (5x5)     1:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 23:13 (5x4)     2:2 Комтуа (Кудрявцев, Гусев) – 35:26 (5x4)     3:2 Рашевский (Комтуа) – 57:08 (5x5)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский (дважды) и Макс Комтуа. За «Металлург» дубль оформил Роман Канцеров. На 29-й минуте Канцеров не реализовал штрафной бросок.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 35 матчей. «Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 36 игр.

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