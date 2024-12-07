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Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил пять голов за два матча КХЛ

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил пять голов за два матча КХЛ
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:2). Таким образом, Канцеров забил пять голов за две последних игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 16:00 (5x5)     1:1 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 17:31 (5x5)     1:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 23:13 (5x4)     2:2 Комтуа (Кудрявцев, Гусев) – 35:26 (5x4)     3:2 Рашевский (Комтуа) – 57:08 (5x5)    

В предыдущей встрече с тольяттинской «Ладой» (4:0) Роман Канцеров оформил хет-трик и одну результативную передачу. В игре с «Динамо» нападающий не реализовал штрафной бросок.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний Роман Канцеров провёл 15 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков.

«Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 40 очков за 36 игр.

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