Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забил пять голов за два матча КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:2). Таким образом, Канцеров забил пять голов за две последних игры.

В предыдущей встрече с тольяттинской «Ладой» (4:0) Роман Канцеров оформил хет-трик и одну результативную передачу. В игре с «Динамо» нападающий не реализовал штрафной бросок.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний Роман Канцеров провёл 15 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков.

«Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 40 очков за 36 игр.