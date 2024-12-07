Никита Охотюк: солидная игра в обороне – норма для этого ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Никита Охотюк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (2:1 Б).

«Такая же быстрая и равная игра, как и две предыдущие с «Торпедо». Игру специально не успокаивали, играли в свой хоккей. Солидная игра в обороне – норма для этого ЦСКА. Радует, что мало пропускаем. В этом одинаковая заслуга и защитников и вратаря, который выручает нас, когда мы ошибаемся. Большое количество силовых приёмов, это тоже часть нашего стиля. Всегда стараемся идти в силовую борьбу, не только в матче с «Торпедо», — приводит слова Охотюка официальный сайт КХЛ.