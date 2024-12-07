Никита Охотюк: солидная игра в обороне – норма для этого ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Никита Охотюк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (2:1 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Нестеров) – 30:02 (5x5) 1:1 Виноградов (Свечников, Филлипс) – 45:55 (5x5) 1:2 Абрамов – 65:00
«Такая же быстрая и равная игра, как и две предыдущие с «Торпедо». Игру специально не успокаивали, играли в свой хоккей. Солидная игра в обороне – норма для этого ЦСКА. Радует, что мало пропускаем. В этом одинаковая заслуга и защитников и вратаря, который выручает нас, когда мы ошибаемся. Большое количество силовых приёмов, это тоже часть нашего стиля. Всегда стараемся идти в силовую борьбу, не только в матче с «Торпедо», — приводит слова Охотюка официальный сайт КХЛ.
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