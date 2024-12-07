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Вратарь «Торпедо» Бочаров: от игр не устаю, за прошлый сезон соскучился по хоккею

Вратарь «Торпедо» Бочаров: от игр не устаю, за прошлый сезон соскучился по хоккею
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Голкипер нижегородского «Торпедо» Иван Бочаров высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Нестеров) – 30:02 (5x5)     1:1 Виноградов (Свечников, Филлипс) – 45:55 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

«Работы хватало у обоих вратарей. В серии буллитов ЦСКА оказался мастеровитее. И бросок Исхакова, и бросок Абрамова можно было отражать, но они хорошо исполнили свои попытки и меня чуть-чуть переиграли. Не знаю, почему так произошло, что четыре раза во втором периоде на меня выходили «один в ноль», моя задача помогать команде.

От большого количества игр не устаю, я хорошо готов физически. За прошлый сезон я соскучился по хоккею и хочу играть, побеждать и помогать команде. А выводы делать будем после сезона. Сейчас нам надо побеждать, недобираем очки», — приводит слова Бочарова официальный сайт КХЛ.

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