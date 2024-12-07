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Рашевский спасал «Динамо», судья падал на игрока. Лучшие фото победы над «Металлургом»

Рашевский спасал «Динамо», судья падал на игрока. Лучшие фото победы над «Металлургом»
«Динамо» — «Металлург»
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7 декабря в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Алексея Кудашова.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:2). Таким образом, Канцеров забил пять голов за две последних игры.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 35 матчей. «Металлург» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков за 36 игр.

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