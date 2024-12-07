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Разин: «Металлург» проиграл «Динамо» незаслуженно. Третий гол привезли сами себе

Разин: «Металлург» проиграл «Динамо» незаслуженно. Третий гол привезли сами себе
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 16:00 (5x5)     1:1 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 17:31 (5x5)     1:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 23:13 (5x4)     2:2 Комтуа (Кудрявцев, Гусев) – 35:26 (5x4)     3:2 Рашевский (Комтуа) – 57:08 (5x5)    

«Играли сегодня хорошо. Считаю, что незаслуженно уступили. К сожалению, мы совершили ошибки, особенно третий гол, который, можно сказать, мы сами себе привезли. Так бывает. На ошибках учатся, поэтому хотелось бы, чтобы всё это откладывалось и в дальнейшем мы таких ошибок не совершали. «Динамо» — с победой!

Соперник мог бы вернуться в игру и при 1:3, если бы мы реализовали буллит. Да, действительно, если бы мы забили, то нам было бы легче. Но не скажу, что это был переломный момент, поскольку мы хорошо играли в третьем периоде. Мы не были надломлены этим нереализованным буллитом, у нас было много моментов, которые можно было использовать.

Не считаю, что сегодня мы грешили лишними бросками. Это ваше личное мнение. Соглашусь с вами в том, что этот бросок Орехова в последнем большинстве в ловушку вратарю стал таким глотком воздуха для «Динамо», но это же не вся игра», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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