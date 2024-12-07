Разин: мы всё объяснили Набокову. Но как говорится: «Всё для фронта. Всё для победы»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о вызове травмированного голкипера Ильи Набокова в сборную «Россия 25» на матчи Кубка Первого канала.

«Не только у меня, но и у всей команды, и у всего тренерского штаба, и у тренера вратарей, и даже у генерального менеджера есть опасения, что Набоков усугубит свою травму. Но как говорится: «Всё для фронта. Всё для победы». Раз парень хочет, то пусть добровольцем идёт. Мы же не можем отказать ему в игре за национальную сборную.

Мы ему всё объяснили, что он может усугубить травму. Мы его не ставили на эти игры в концовке отрезка перед паузой, специально его берегли. Но парень рвётся играть за сборную. Пусть едет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.