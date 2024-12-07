Главный тренер «Металлурга»: хочется, чтобы ребята совсем забыли прошлый сезон

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о состоянии команды.

«Есть не усталость, а какое было слово тут подобрать… Наверное, ещё рано говорить, что это недосказанность. Но есть чувство неудовлетворения этим отрезком, потому что даже если взять последний этап из 12-13 матчей, то мы его выдали хороший. Забирали очки у хороших соперников, но глупейшие поражения от «Барыса», за 30 секунд в Нижнекамске, можно и ещё вспомнить, когда просто сами отдавали очки. Взять даже сегодняшнюю игру, которую мы проиграли, пропустив такой гол за две с половиной минуты.

Есть неудовлетворённость этим отрезком. Хочется донести до ребят, чтобы мы не повторяли ошибок синдрома второго сезона. У нас он не присутствует в виде звёздной болезни, мы не живём прошлым сезоном, но всё-таки есть ощущение, что ребята думают, что всё так и будет продолжаться, как было в прошлом году. Но соперники настраиваются на нас намного ожесточённее. Поэтому приходится всё преодолевать, поэтому где-то чуть-чуть не хватает. Хочется донести до ребят, чтобы они совсем забыли прошлый сезон и по полной пахали, как они это делали в прошлом году», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.