Андрей Разин объяснил, почему он отказался от приглашения на Кубок Первого канала – 2024

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что отказался от приглашения на Кубок Первого канала – 2024.

«Где-то буквально пять дней назад мне пришло приглашение посетить этот турнир. Но, к сожалению, я не читал прессу и не знал, что нас будут собирать и что планируются мероприятия. У меня запланировано времяпрепровождение с семьёй, поэтому я вежливо отказался. Я тоже человек. И мне хочется отдохнуть в этом промежутке.

Всё это заранее не было обговорено, поэтому у меня были свои планы. Не знаю, что там будет. Конечно, мне бы хотелось присутствовать там и чему-то поучиться. Но надо отдать время семье», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.