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Тренер «Торпедо» Ларионов оценил вызов Филлипса в сборную мира КХЛ на Кубок Первого канала

Тренер «Торпедо» Ларионов оценил вызов Филлипса в сборную мира КХЛ на Кубок Первого канала
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о приглашении защитника Маркуса Филлипса в сборную мира КХЛ на Кубок Первого канала.

«Мы рады, что наши игроки востребованы на таком уровне. На данный момент шесть наших хоккеистов отправляются в разные сборные: Казахстан, Беларусь, Россия и сборная мира КХЛ.

Для Маркуса это отличная возможность поработать в международной среде, с тренерами такого уровня, как Майк Кинэн и Майкл Пелино. Это поможет ему перезарядиться и получить дополнительный опыт. Единственное, что нас беспокоит, — это возможные травмы. Сезон — напряжённый, и для нас важно, чтобы все вернулись здоровыми», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

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