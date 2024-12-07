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Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу в упорном матче с «Металлургом»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу в упорном матче с «Металлургом»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 16:00 (5x5)     1:1 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 17:31 (5x5)     1:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 23:13 (5x4)     2:2 Комтуа (Кудрявцев, Гусев) – 35:26 (5x4)     3:2 Рашевский (Комтуа) – 57:08 (5x5)    

«Хорошая и упорная игра. Думаю, что всем она понравилась. Встреча из разряда «кто меньше совершит ошибок, кто больше сделает хороших действий». Поэтому сегодня не то что дотерпели, а создали хороший момент в концовке. А так вся встреча была равная туда-сюда.

Сложно связать эту игру с игрой в Магнитогорске, когда Уил также получил удаление, и мы не смогли отбиться в меньшинстве, а сейчас смогли. Тогда нужно, чтобы в следующий раз он опять минут за шесть удалился, тогда будем смотреть, есть ли тут закономерность — хорошо это или плохо (смеётся).

На самом деле, и в прошлом году, и в этом действительно присутствовала взаимосвязь между количеством выходных и тем, какое место команда занимает в таблице перед паузой в чемпионате. Я не буду говорить, сколько выходных мы им дали. Но да, это такой дополнительный стимул для игроков, чтобы на определённом этапе занять более высокое место.

В паузе у нас сначала будет отдых, потом будут тренировки. У нас уже есть проработанный план, поэтому будем действовать по аналогии с прошлым годом», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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