Алексей Кудашов объяснил, почему канадский форвард «Динамо» пропустил последние матчи

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, почему канадский форвард Седрик Пакетт пропустил последние матчи.

«Сразу говорю, что у получившего травму Пакетта нет ничего серьёзного. Но пока не знаю, сможет ли он сыграть в первом матче после паузы. Думаю, что сможет, потому что всё-таки уже пройдёт много времени – и сейчас прошло три дня, и впереди ещё девять дней паузы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 35 матчей. На первой строчке располагается ярославский «Локомотив» (58).