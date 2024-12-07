Главный тренер «Динамо» прокомментировал вызов игроков на Кубок Первого канала – 2024

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о вызове Кирилла Готовца (сборная Беларуси) и Хантера Миски (сборная мира КХЛ) на матчи Кубка Первого канала – 2024.

«Кубок Первого канала – это статусный турнир. Он всегда таким был. Да, сейчас изменился состав участников, но этот турнир всегда был одним из ведущих. Очень хорошо, что он продолжается. Организаторы стараются собрать максимальное количество хороших игроков и придумывают лучший формат, чтобы зрителям в эту паузу было интересно.

Что касается того, что игроки «Динамо» могут получить травмы в этих матчах, так травмы можно получить и на улице. Игроки всегда с удовольствием и гордостью выступают за свои национальные сборные. Мы это только поддерживаем. Это совершенно нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.