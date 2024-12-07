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Джиошвили: Комтуа красиво находит такие передачи в центр, но лучше не удаляться

Джиошвили: Комтуа красиво находит такие передачи в центр, но лучше не удаляться
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 16:00 (5x5)     1:1 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 17:31 (5x5)     1:2 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 23:13 (5x4)     2:2 Комтуа (Кудрявцев, Гусев) – 35:26 (5x4)     3:2 Рашевский (Комтуа) – 57:08 (5x5)    

«Переломили игру, потому что всегда хотим побеждать. В начале сезона это не получалось, значит сейчас надо наращивать и улучшать турнирное положение.

В пятиминутном меньшинстве всё могло повернуться и так, и так. Слава богу, что они забили только одну. Понятно, что Максим Комтуа не хотел бить соперника в голову, но лучше так не удаляться.

За счёт тела и за счёт своего видения поля он красиво находит вот такие передачи в центр, как в случае с победным голом Димы Рашевского. Эти передачи реально у него очень хорошо получаются. Главное, что и пацаны поняли, куда им нужно открываться, потому что это командная игра. Тут необходимо, чтобы в пятёрке была «химия», чтобы проходили такие моменты», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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