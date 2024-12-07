Джиошвили: Комтуа красиво находит такие передачи в центр, но лучше не удаляться

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (3:2).

«Переломили игру, потому что всегда хотим побеждать. В начале сезона это не получалось, значит сейчас надо наращивать и улучшать турнирное положение.

В пятиминутном меньшинстве всё могло повернуться и так, и так. Слава богу, что они забили только одну. Понятно, что Максим Комтуа не хотел бить соперника в голову, но лучше так не удаляться.

За счёт тела и за счёт своего видения поля он красиво находит вот такие передачи в центр, как в случае с победным голом Димы Рашевского. Эти передачи реально у него очень хорошо получаются. Главное, что и пацаны поняли, куда им нужно открываться, потому что это командная игра. Тут необходимо, чтобы в пятёрке была «химия», чтобы проходили такие моменты», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.