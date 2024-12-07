Форвард московского «Динамо» рассказал, как решился на шедевр в матче со СКА

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался о голе в ворота санкт-петербургского СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В том моменте в матче со СКА хотел сделать немного другое (смеётся). Но получилось, как получилось (улыбается). Получился хороший и красивый гол. Часто так делал и раньше, но никогда не попадал в ворота, а сейчас вот попал. Очень рад, что в тот раз попал в ворота.

Это вертушка не только Мальцева. Мне кажется, что и Сидни Кросби, и Патрик Кейн, и кто так только не забивал. Конечно, мне до них ещё далеко. Но я буду стараться», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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