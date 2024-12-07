Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард московского «Динамо» рассказал, как решился на шедевр в матче со СКА

Форвард московского «Динамо» рассказал, как решился на шедевр в матче со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался о голе в ворота санкт-петербургского СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

«В том моменте в матче со СКА хотел сделать немного другое (смеётся). Но получилось, как получилось (улыбается). Получился хороший и красивый гол. Часто так делал и раньше, но никогда не попадал в ворота, а сейчас вот попал. Очень рад, что в тот раз попал в ворота.

Это вертушка не только Мальцева. Мне кажется, что и Сидни Кросби, и Патрик Кейн, и кто так только не забивал. Конечно, мне до них ещё далеко. Но я буду стараться», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Яркая битва грандов КХЛ! Московское «Динамо» одолело СКА в гостях
Live
Яркая битва грандов КХЛ! Московское «Динамо» одолело СКА в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android