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Матвей Мичков забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Матвей Мичков забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играют на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Филадельфия Флайерз» выигрывает со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1-й период
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Кутюрье, Андре) – 07:23 (pp)     0:2 Мичков – 18:23    

На восьмой минуте отличился российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Он забросил в большинстве. Это 10-я шайба для россиянина в текущем сезоне. Всего он набрал 23 (10+13) очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 31 очко за 28 матчей. «Филадельфия Флайерз» располагается на девятой строчке, заработав 27 очков за 25 игр.

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