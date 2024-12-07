Мичков оформил дубль в первом периоде матча «Филадельфии» с «Бостоном»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играют на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Филадельфия Флайерз» выигрывает со счётом 2:0.

На 19-й минуте российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль. Это 11-я шайба для россиянина в текущем сезоне. Всего он набрал 24 (11+13) очка.

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«Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 31 очко за 28 матчей. «Филадельфия Флайерз» располагается на девятой строчке, заработав 27 очков за 25 игр.