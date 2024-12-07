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Бостон Брюинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 7 декабря 2024, счет 4:3 ОТ, НХЛ 2024-2025

Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы в матче с «Бостоном»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Кутюрье, Андре) – 07:24 (pp)     0:2 Мичков (Санхайм) – 18:24     1:2 Фредерик (Лорей, Гики) – 25:26 (pp)     1:3 Йорк (Санхайм, Конечны) – 35:29     2:3 Фредерик (Койл, Кастелиц) – 45:18     3:3 Маршан (Бразо) – 54:38     4:3 Заха (Пастрняк) – 62:49    

В первом периоде дубль оформил российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Ещё одну шайбу гостей забросил Кэм Йорк. За «Бостон» в основное время забили Трент Фредерик (дважды) и Брэд Маршан. В овертайме победу хозяевам принёс Павел Заха.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 33 очка за 29 матчей. «Филадельфия Флайерз» располагается на девятой строчке, заработав 28 очков за 27 игр.

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