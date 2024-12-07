Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы в матче с «Бостоном»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0).
В первом периоде дубль оформил российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Ещё одну шайбу гостей забросил Кэм Йорк. За «Бостон» в основное время забили Трент Фредерик (дважды) и Брэд Маршан. В овертайме победу хозяевам принёс Павел Заха.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 33 очка за 29 матчей. «Филадельфия Флайерз» располагается на девятой строчке, заработав 28 очков за 27 игр.
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