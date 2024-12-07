Михаил Сергачёв помог «Юте» победить «Баффало» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Юта». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Юта» одержала победу со счётом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Козак (Маленстин, Гилберт) – 10:14 1:1 Кесселринг (Хэйтон) – 23:18 1:2 Сергачёв (Керфут, Карконе) – 23:42 1:3 Шмальц (Кесселринг, Келлер) – 39:08 1:4 Макбэйн (Кули) – 42:11 1:5 Стенлунд (Мяяття, Керфут) – 52:07 2:5 Кулих (Цукер, Пауэр) – 57:40
В составе хозяев отличились Тайсон Козак и Иржи Кулих. За «Юту» забили Майкл Кесселринг, Михаил Сергачёв, Ник Шмальц, Джек Макбэйн и Кевин Стенлунд.
«Баффало Сэйбрз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 25 очков за 27 матчей. «Юта» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 26 очков за 26 игр.
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