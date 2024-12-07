Михаил Сергачёв помог «Юте» победить «Баффало» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Юта». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Юта» одержала победу со счётом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

В составе хозяев отличились Тайсон Козак и Иржи Кулих. За «Юту» забили Майкл Кесселринг, Михаил Сергачёв, Ник Шмальц, Джек Макбэйн и Кевин Стенлунд.

«Баффало Сэйбрз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 25 очков за 27 матчей. «Юта» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 26 очков за 26 игр.