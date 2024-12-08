«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с Шестёркиным на восемь лет

«Нью-Йорк Рейнджерс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с российским голкипером Игорем Шестёркиным на восемь лет.

«Уроженец Москвы провёл за «Рейнджерс» 232 матча за карьеру с результатом 144-68-18, пропустив в среднем 2,47 шайбы, совершив 92% сейвов и 16 шатаутов. Начиная с сезона-2021/2022, Шестёркин занимает второе место в НХЛ по количеству побед (118), второе — по проценту сейвов (92%), третье — по коэффициенту полезности (2,45) и третье — по количеству шатаутов (14).

Шестёркин принял участие в 44 матчах плей-офф, одержав 23 победы, с коэффициентом надёжности 2,41 и 92,8% сейвов», — написано в сообщении.

Игорь Шестеркин был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 118-м номером. 28-летний голкипер выступает за клуб с 2019 года. Ранее сообщалось, что новое соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн вступит в силу с сезона-2025/2026.