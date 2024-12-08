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Том Уилсон рассказал, как отсутствие Овечкина влияет на «Вашингтон»

Том Уилсон рассказал, как отсутствие Овечкина влияет на «Вашингтон»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался об игре команды в отсутствии травмированного российского нападающего Александра Овечкина.

«Для команды важно играть на том уровне, которого от нас ожидал бы Овечкин. Он наш капитан, и когда его нет, все понимают, что нужно сделать шаг вперёд. Каждый понимает, что нужно выложиться чуть больше, чтобы компенсировать его отсутствие», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, у Овечкина диагностировали перелом малоберцовой кости. Ранее он провел тренировку в полной амуниции.

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