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Мичков повторил достижение Линдроса 32-летней давности в «Филадельфии»

Мичков повторил достижение Линдроса 32-летней давности в «Филадельфии»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил два гола в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Кутюрье, Андре) – 07:24 (pp)     0:2 Мичков (Санхайм) – 18:24     1:2 Фредерик (Лорей, Гики) – 25:26 (pp)     1:3 Йорк (Санхайм, Конечны) – 35:29     2:3 Фредерик (Койл, Кастелиц) – 45:18     3:3 Маршан (Бразо) – 54:38     4:3 Заха (Пастрняк) – 62:49    

Россиянин провёл три подряд многоочковых матча и присоединился к Эрику Линдросу (3 игры в сезоне 1992/1993) и Питеру Зезелю (2 раза в сезоне 1984/1985) в списке единственных игроков до 20 лет в истории «Флайерз», которым это удалось в трёх подряд матчах.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мичков принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 13 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

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