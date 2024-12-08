Мичков повторил достижение Линдроса 32-летней давности в «Филадельфии»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил два гола в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:4).

Россиянин провёл три подряд многоочковых матча и присоединился к Эрику Линдросу (3 игры в сезоне 1992/1993) и Питеру Зезелю (2 раза в сезоне 1984/1985) в списке единственных игроков до 20 лет в истории «Флайерз», которым это удалось в трёх подряд матчах.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мичков принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 13 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

Материалы по теме Видео Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы в матче с «Бостоном»

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году