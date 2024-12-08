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Чикаго – Виннипег, результат матча 8 декабря 2024, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Передача Михеева не спасла «Чикаго» от пятого поражения подряд в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Власик (Терявяйнен, Бедард) – 09:01 (pp)     1:1 Виларди (Стэнли, Коннор) – 13:31     2:1 Мартинес (Михеев, Дикинсон) – 19:47     2:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 33:10     2:3 Шайфли (Коннор) – 50:18     2:4 Эпплтон – 58:19    

За «Виннипег» отличились Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В составе «Чикаго» забивали Алекс Власик и Алек Мартинес. Российский нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Чикаго» потерпел пятое поражение подряд. «Виннипег» одержал вторую победу кряду.

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