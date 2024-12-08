Передача Михеева не спасла «Чикаго» от пятого поражения подряд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Виннипег» отличились Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В составе «Чикаго» забивали Алекс Власик и Алек Мартинес. Российский нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Чикаго» потерпел пятое поражение подряд. «Виннипег» одержал вторую победу кряду.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году