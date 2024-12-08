Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Рейнджерс» высказались о подписании нового контракта с Шестёркиным

В «Рейнджерс» высказались о подписании нового контракта с Шестёркиным
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о новом контракте с российским голкипером Игорем Шестёркиным.

«Контракт, который мы только что с ним подписали, говорит много о том, что я о нём думаю. У нас не было никакого интереса ждать, куда пойдёт рынок к 1 июля», — приводит слова Друри Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что стороны заключили восьмилетний контракт с кэпхитом $ 11,5 млн. Общая сумма контракта россиянина составляет $ 92 млн. Это сделало его самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ.

Шестёркин провёл за «Рейнджерс» 232 матча за карьеру с результатом 144-68-18, пропустив в среднем 2,47 шайбы, совершив 92% сейвов и 16 шатаутов.

Материалы по теме
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ
«Рейнджерс» избавились от капитана ради Шестёркина. Контракт Игоря — новый рекорд НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android