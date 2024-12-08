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Дубля Свечникова не хватило «Каролине» для победы над «Айлендерс». У Цыплакова — «1+1»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Жан-Габриэль Пажо (1+2), Оливер Вальстрём, Бо Хорват (1+1), а также российский нападающий Максим Цыплаков (1+2). Защитник Александр Романов не набрал очков. Вратарь Илья Сорокин совершил 28 сейвов.

За гостей дублем отметился форвард Андрей Свечников. Ещё одну шайбу забросил Еспери Котканиеми. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. На счету голкипера Петра Кочеткова 21 спасение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся в гостях с «Оттава Сенаторз» 9 декабря. «Ванкувер» сыграет на домашнем льду с «Сан-Хосе Шаркс» 11 декабря.

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