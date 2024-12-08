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В НХЛ рассказали о подготовке к празднованию, если Овечкин побьёт рекорд Гретцки

В НХЛ рассказали о подготовке к празднованию, если Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о подготовке к празднованию, если российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки.

«Подготовка к этому невероятному достижению, а также момент, когда рекорд будет повторен и побит. это то, что, я уверен, очень порадует людей. Это получит внимание, фокус и празднование, которого оно заслуживает», — приводит слова Беттмэна Russian Machine Never Breaks.

Сейчас Овечкина от рекорда Гретцки отделяет 26 голов. Россиянин в процессе восстановления от травмы — перелома малоберцовой кости.

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