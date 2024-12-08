28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе»

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В ночь с 7 на 8 декабря в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отличились Мэттью Ткачук (дубль) и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер Сергей Бобровский совершил 28 спасений.

За гостей единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли. Нападающий Клим Костин не отметился в этом матче результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Флорида» встретятся в гостях с «Сиэтл Кракен» 11 декабря. «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз» также 11 декабря.

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