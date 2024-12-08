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Монреаль Канадиенс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 8 декабря 2024, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Монреаль», отыгравшись с 0:2. У Мирошниченко — «-1»
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В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09     2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00     2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33     2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10     2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:49     2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)    

В составе победителей голами отличились Пьер-Люк Дюбуа (1+1), Дилан Строум и дубль на счету Тома Уилсона. Российский нападающий Иван Мирошниченко завершил встречу с показателем полезности «-1». У него партнёра по команде Алексея Протаса два ассиста.

У хозяев отличились Алекс Ньюхук и Коул Кофилд (1+1).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Анахайм Дакс» 10 декабря. «Вашингтон» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 13 декабря.

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