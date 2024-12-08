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Детройт Ред Уингз — Колорадо Эвеланш, результат матча 8 декабря 2024, счёт 1:2, регулярный чемпионат НХЛ

Шайба Ничушкина помогла и пас Маккиннона помогли «Колорадо» победить «Детройт»
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В ночь с 7 на 8 декабря в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Жирар, Миттельштадт) – 10:48     0:2 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 22:44 (pp)     1:2 Рэймонд (Ларкин) – 38:13    

В составе победителей голами отличились Кейл Макар и российский нападающий Валерий Ничушкин. На счету известного канадского форварда Натана Маккиннона голевая передача. На счету вратаря Александра Георгиева 29 сейвов. Россиянин Николай Коваленко завершил встречу без результативных действий.

За гостей единственную шайбу забросил Лукас Рэймонд. Форвард Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Детройт» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 10 декабря. «Колорадо» сыграет на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз» 9 декабря.

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