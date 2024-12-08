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Оттава — Нэшвилл 3:1, Питтсбург — Торонто 5:2, результаты матчей 8 ноября 2024, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Свечкова не помог «Нэшвиллу» победить «Оттаву». «Питтсбург» обыграл «Торонто» в НХЛ
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В ночь с 7 на 8 декабря в канадской Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бернард-Докер (Штюцле, Годетт) – 25:07     2:0 Жиру (Штюцле) – 36:52     3:0 Казинс (Амадио) – 52:37     3:1 Свечков (Янковски, Л'Эрё) – 58:03    

В составе победителей отличились Джейкоб Бернард-Докер, Клод Жиру и Ник Казинс. Единственную шайбу за гостей забросил россиянин Фёдор Свечков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кроме того, в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ракелль (Грызлик, Хейз) – 04:39 (pp)     1:1 Марнер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 06:35     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 14:15     2:2 Нюландер (Марнер, Мэттьюс) – 22:32 (pp)     3:2 Бантинг (Раст, Карлссон) – 45:34 (pp)     4:2 Лизотт – 59:20 (sh)     5:2 Летанг (Петтерссон) – 59:34 (sh)    

В составе «пингвинов» забивали Рикард Ракелль (1+1), Брайан Раст (1+1), Майкл Бантинг, Блейк Лизотт и Крис Летанг. Форвард Евгений Малкин не отметился результативными действиями. На счету Сидни Кросби ассист. У гостей голами отметились Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. Нападающий Остон Мэттьюс отдал две голевые передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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