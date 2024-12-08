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Гол Свечкова не помог «Нэшвиллу» победить «Оттаву». «Питтсбург» обыграл «Торонто» в НХЛ

В ночь с 7 на 8 декабря в канадской Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Джейкоб Бернард-Докер, Клод Жиру и Ник Казинс. Единственную шайбу за гостей забросил россиянин Фёдор Свечков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кроме того, в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2.

В составе «пингвинов» забивали Рикард Ракелль (1+1), Брайан Раст (1+1), Майкл Бантинг, Блейк Лизотт и Крис Летанг. Форвард Евгений Малкин не отметился результативными действиями. На счету Сидни Кросби ассист. У гостей голами отметились Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. Нападающий Остон Мэттьюс отдал две голевые передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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