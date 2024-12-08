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Защитник «Филадельфии» Санхайм высказался о взаимодействии с Мичковым после его дубля

Защитник «Филадельфии» Санхайм высказался о взаимодействии с Мичковым после его дубля
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Канадский защитник «Филадельфии Флайерз» Трэвис Санхайм высказался об игре с российским нападающим Матвеем Мичковым после матча с «Бостоном». «Флайерз» проиграли встречу со счётом 3:4 после овертайма, а Матвей отметился дублем, вторая шайба была заброшена как раз с помощью ассиста от Санхайма.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Кутюрье, Андре) – 07:24 (pp)     0:2 Мичков (Санхайм) – 18:24     1:2 Фредерик (Лорей, Гики) – 25:26 (pp)     1:3 Йорк (Санхайм, Конечны) – 35:29     2:3 Фредерик (Койл, Кастелиц) – 45:18     3:3 Маршан (Бразо) – 54:38     4:3 Заха (Пастрняк) – 62:49    

«Мичков обладает талантом забивать голы. Он хочет забивать голы, ему нравится забивать голы, и он находит прекрасные позиции, чтобы делать это. Это он настоящий. Мне довольно легко его найти на площадке, когда он так хорошо открывается», — сказал Санхайм после матча.

Напомним, «Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 33 очка за 29 матчей. «Филадельфия Флайерз» располагается на девятой строчке, заработав 28 очков за 27 игр.

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