Защитник «Филадельфии» Санхайм высказался о взаимодействии с Мичковым после его дубля

Канадский защитник «Филадельфии Флайерз» Трэвис Санхайм высказался об игре с российским нападающим Матвеем Мичковым после матча с «Бостоном». «Флайерз» проиграли встречу со счётом 3:4 после овертайма, а Матвей отметился дублем, вторая шайба была заброшена как раз с помощью ассиста от Санхайма.
«Мичков обладает талантом забивать голы. Он хочет забивать голы, ему нравится забивать голы, и он находит прекрасные позиции, чтобы делать это. Это он настоящий. Мне довольно легко его найти на площадке, когда он так хорошо открывается», — сказал Санхайм после матча.
Напомним, «Бостон Брюинз» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 33 очка за 29 матчей. «Филадельфия Флайерз» располагается на девятой строчке, заработав 28 очков за 27 игр.
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