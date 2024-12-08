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Лос-Анджелес Кингз — Миннесота Уайлд, результат матча 8 декабря 2024, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ

«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу». Тренин забил в концовке, у Капризова — «-3»
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В ночь с 7 на 8 декабря в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 19:17     2:0 Лаферрье (Спенс, Фиала) – 28:33 (pp)     3:0 Мур (Кемпе) – 58:06     3:1 Тренин (Меррилл, Богосян) – 58:47     4:1 Мур – 58:55    

В составе победителей голами отметились Адриан Кемпе (1+1), Алекс Лаферрье и дубль на счету Тревора Мура. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «+2».

За гостей единственную шайбу в концовке встречи забросил россиянин Яков Тренин. Форварды Кирилл Капризов (-3) и Марат Хуснутдинов (0) результативными действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 11 декабря. «Миннесота» сыграет на выезде с «Ютой» также 11 декабря.

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