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«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу». Тренин забил в концовке, у Капризова — «-3»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Адриан Кемпе (1+1), Алекс Лаферрье и дубль на счету Тревора Мура. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «+2».

За гостей единственную шайбу в концовке встречи забросил россиянин Яков Тренин. Форварды Кирилл Капризов (-3) и Марат Хуснутдинов (0) результативными действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 11 декабря. «Миннесота» сыграет на выезде с «Ютой» также 11 декабря.

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