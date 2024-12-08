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«Вашингтон» обновил клубный рекорд всех времён, установленный в прошлом матче

«Вашингтон» обновил клубный рекорд всех времён, установленный в прошлом матче
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В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09     2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00     2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33     2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10     2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:49     2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)    

Эта победа стала для «Кэпиталз» девятой подряд, одержанной на выезде, и позволила обновить рекорд франшизы за всё время её существования по длительности гостевой победной серии. Прежним рекордом «Вашингтона» были восемь побед на выезде подряд. Примечательно, что этот рекорд был установлен в прошлом матче, который состоялся вчера, с «Торонто» (3:1).

Предыдущее выездное поражение «Кэпиталз» состоялось 4 ноября 2024 года в матче с «Каролиной» (2:4), победная серия стартовала 10 ноября разгромом «Сент-Луиса» (8:1).

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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