«Вашингтон» обновил клубный рекорд всех времён, установленный в прошлом матче

В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Эта победа стала для «Кэпиталз» девятой подряд, одержанной на выезде, и позволила обновить рекорд франшизы за всё время её существования по длительности гостевой победной серии. Прежним рекордом «Вашингтона» были восемь побед на выезде подряд. Примечательно, что этот рекорд был установлен в прошлом матче, который состоялся вчера, с «Торонто» (3:1).
Предыдущее выездное поражение «Кэпиталз» состоялось 4 ноября 2024 года в матче с «Каролиной» (2:4), победная серия стартовала 10 ноября разгромом «Сент-Луиса» (8:1).
Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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