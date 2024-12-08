«Вашингтон Кэпиталз» возглавил общую турнирную таблицу НХЛ

В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему «столичные» возглавили общую турнирную таблицу НХЛ.

После 27 матчей в активе «Вашингтона» 40 набранных очков. Столько же очков у «Миннесоты» и «Виннипега», однако «столичные» выше по дополнительным показателям. Также стоит отметить, что «Вашингтон» является лидером по количеству забитых голов на старте сезона. В активе клуба уже 109 заброшенных шайб, больше, чем у кого бы то ни было. За отметку в 100 голов удалось перейти, помимо «Вашингтона», только «Виннипегу» — 102.

В следующем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Коламбусом».

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