«Вашингтон» повторил редчайшее достижение НХЛ. В XXI веке такое удалось лишь одному клубу

В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2, благодаря чему «столичные» повторили редчайшее достижение среди клубов НХЛ.

Эта победа стала для «Кэпиталз» девятой подряд, одержанной на выезде. Таким образом «Кэпиталз» стали лишь второй командой в XXI веке и третьей в истории, кому удалось выиграть 9+ матчей подряд на выезде в рамках НХЛ. Все эти встречи были выиграны в основное время.

В сезоне-1983/1984 10 гостевых встреч кряду выиграл «Баффало Сэйбрз», а в сезоне-2023/2024 9 гостевых побед подряд оформил «Лос-Анджелес Кингз».

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