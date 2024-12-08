Американский защитник «Бостона» сбил с ног Мичкова, спровоцировав массовую потасовку

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Американский защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой дерзко атаковал 19-летнего российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, «Бостон» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0).

Отметим, что после этого эпизода на льду началась массовая потасовка.

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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мичков принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 13 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

«Бостон Брюинз» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 33 очка в 29 матчах. «Филадельфия Флайерз» занимает девятую строчку, заработав 28 очков после 27 игр.

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