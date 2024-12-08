Американский защитник «Бостона» сбил с ног Мичкова, спровоцировав массовую потасовку
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Американский защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой дерзко атаковал 19-летнего российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, «Бостон» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Кутюрье, Андре) – 07:24 (pp) 0:2 Мичков (Санхайм) – 18:24 1:2 Фредерик (Лорей, Гики) – 25:26 (pp) 1:3 Йорк (Санхайм, Конечны) – 35:29 2:3 Фредерик (Койл, Кастелиц) – 45:18 3:3 Маршан (Бразо) – 54:38 4:3 Заха (Пастрняк) – 62:49
Отметим, что после этого эпизода на льду началась массовая потасовка.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мичков принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 13 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».
«Бостон Брюинз» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 33 очка в 29 матчах. «Филадельфия Флайерз» занимает девятую строчку, заработав 28 очков после 27 игр.
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