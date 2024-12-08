Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

8 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0). Дублем отметился российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Кутюрье, Андре) – 07:24 (pp)     0:2 Мичков (Санхайм) – 18:24     1:2 Фредерик (Лорей, Гики) – 25:26 (pp)     1:3 Йорк (Санхайм, Конечны) – 35:29     2:3 Фредерик (Койл, Кастелиц) – 45:18     3:3 Маршан (Бразо) – 54:38     4:3 Заха (Пастрняк) – 62:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Козак (Маленстин, Гилберт) – 10:14     1:1 Кесселринг (Хэйтон) – 23:18     1:2 Сергачёв (Керфут, Карконе) – 23:42     1:3 Шмальц (Кесселринг, Келлер) – 39:08     1:4 Макбэйн (Кули, Гюнтер) – 42:11     1:5 Стенлунд (Мяяття, Керфут) – 52:07     2:5 Кулих (Цукер, Пауэр) – 57:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Власик (Терявяйнен, Бедард) – 09:01 (pp)     1:1 Виларди (Стэнли, Коннор) – 13:31     2:1 Мартинес (Михеев, Дикинсон) – 19:47     2:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 33:10     2:3 Шайфли (Коннор) – 50:18     2:4 Эпплтон – 58:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 15:43 (pp)     1:1 Пажо (Добсон, Цыплаков) – 26:05     1:2 Свечников (Джарвис, Гостисбер) – 29:23 (pp)     2:2 Вальстрём – 30:06     3:2 Цыплаков (Пажо, Хорват) – 36:16     4:2 Хорват (Пажо) – 38:55     4:3 Котканиеми (Гостисбер, Нечас) – 59:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ткачук (Беннетт) – 00:23     2:0 Ткачук (Носек) – 30:05     3:0 Барков (Райнхарт, Вераге) – 33:17 (pp)     3:1 Тоффоли (Гранлунд, Уолман) – 58:35 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ракелль (Грызлик, Хейз) – 04:39 (pp)     1:1 Марнер (Экман-Ларссон, Мэттьюс) – 06:35     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 14:15     2:2 Нюландер (Марнер, Мэттьюс) – 22:32 (pp)     3:2 Бантинг (Раст, Карлссон) – 45:34 (pp)     4:2 Лизотт – 59:20 (sh)     5:2 Летанг (Петтерссон) – 59:34 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бернард-Докер (Штюцле, Годетт) – 25:07     2:0 Жиру (Штюцле) – 36:52     3:0 Казинс (Амадио) – 52:37     3:1 Свечков (Янковски, Л'Эрё) – 58:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Жирар, Миттельштадт) – 10:48     0:2 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 22:44 (pp)     1:2 Рэймонд (Ларкин) – 38:13    

В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09     2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00     2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33     2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10     2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:48     2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кемпе (Копитар, Андерсон) – 19:17     2:0 Лаферрье (Спенс, Фиала) – 28:33 (pp)     3:0 Мур (Кемпе) – 58:06     3:1 Тренин (Меррилл, Богосян) – 58:47     4:1 Мур – 58:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Перри (Нурс, Драйзайтль) – 12:25     2:0 Макдэвид – 25:19     3:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 34:37 (pp)     3:1 Холлоуэй (Томас, Парэйко) – 45:02     3:2 Нейборс – 53:09 (pp)     4:2 Стечер (Скиннер) – 54:18    
Материалы по теме
Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ
Видео
Русский новичок Мичков неудержим! Оформил дубль за период, повторив рекорд легенды НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android