НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 декабря

8 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). «Бостон» одержал победу со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0). Дублем отметился российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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