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Том Уилсон доиграл матч после попадания шайбы в лицо. У него сильно распухла щека

Том Уилсон доиграл матч после попадания шайбы в лицо. У него сильно распухла щека
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В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09     2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00     2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33     2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10     2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:48     2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)    

Одним из главных героев матча стал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Форвард стал автором дубля, несмотря на попадание шайбы в лицо. В первом периоде шайба угодила нападающему в лицо. К третьему периоду на щеке Уилсона красовалась большая гематома.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Уилсона 27 матчей, в которых нападающий забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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