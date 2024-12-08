Том Уилсон доиграл матч после попадания шайбы в лицо. У него сильно распухла щека

В ночь с 7 на 8 декабря в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Форвард стал автором дубля, несмотря на попадание шайбы в лицо. В первом периоде шайба угодила нападающему в лицо. К третьему периоду на щеке Уилсона красовалась большая гематома.

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В текущем сезоне на счету Уилсона 27 матчей, в которых нападающий забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.