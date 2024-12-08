Передача Бучневича не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Сент-Луисом». Победу одержали «Ойлерз» со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Перри (Нурс, Драйзайтль) – 12:25 2:0 Макдэвид – 25:19 3:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 34:37 (pp) 3:1 Холлоуэй (Томас, Парэйко) – 45:02 3:2 Нейборс – 53:09 (pp) 4:2 Стечер (Скиннер) – 54:18
Голом и результативной передачей отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Две результативные передачи на счету немецкого форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей при игре в большинстве в середине третьего периода.
«Блюзмены» прервали свою четырёхматчевую победную серию в выездных играх. «Эдмонтон» одержал третью домашнюю победу кряду.
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