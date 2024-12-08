Передача Бучневича не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Сент-Луисом». Победу одержали «Ойлерз» со счётом 4:2.

Голом и результативной передачей отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Две результативные передачи на счету немецкого форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей при игре в большинстве в середине третьего периода.

«Блюзмены» прервали свою четырёхматчевую победную серию в выездных играх. «Эдмонтон» одержал третью домашнюю победу кряду.