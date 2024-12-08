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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями от попадания шайбы в лицо

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями от попадания шайбы в лицо
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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями от попадания шайбы в лицо в матче с «Монреалем» (4:2). Нападающий оформил дубль, несмотря на повреждение, полученное в первом периоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09     2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00     2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33     2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10     2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:48     2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)    

«Честно говоря, когда шайба попала в меня, я почувствовал, как будто часть моего лица немного отваливается. Я подумал: «У меня кровь идёт? Я порезан?» А потом я просто зашёл в раздевалку и успокоился. Мне с детства говорили, если ты можешь играть, то ты играешь. Я прошёл пару тестов, и был достаточно хорош, чтобы вернуться в игру. Это была весёлая победа», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

«Вашингтон» отыгрался со счёта 0:2 по ходу матча.

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