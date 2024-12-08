Форвард «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями от попадания шайбы в лицо в матче с «Монреалем» (4:2). Нападающий оформил дубль, несмотря на повреждение, полученное в первом периоде.

«Честно говоря, когда шайба попала в меня, я почувствовал, как будто часть моего лица немного отваливается. Я подумал: «У меня кровь идёт? Я порезан?» А потом я просто зашёл в раздевалку и успокоился. Мне с детства говорили, если ты можешь играть, то ты играешь. Я прошёл пару тестов, и был достаточно хорош, чтобы вернуться в игру. Это была весёлая победа», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

«Вашингтон» отыгрался со счёта 0:2 по ходу матча.