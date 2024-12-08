Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков потерял шлем в жёстком столкновении с игроком «Айлендерс»
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В ночь с 7 на 8 декабря в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 15:43 (pp) 1:1 Пажо (Добсон, Цыплаков) – 26:05 1:2 Свечников (Джарвис, Гостисбер) – 29:23 (pp) 2:2 Вальстрём – 30:06 3:2 Цыплаков (Пажо, Хорват) – 36:16 4:2 Хорват (Пажо) – 38:55 4:3 Котканиеми (Гостисбер, Нечас) – 59:11
В середине третьего периода российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков выбежал из ворот и попытался сыграть в шайбу. Россиянин жёстко столкнулся с нападающим «Айлендерс» Андерсом Ли и потерял шлем. После столкновения вратарь ещё несколько секунд лежал на льду.
Примечательно, что арбитр матча выписал обоюдное удаление за блокировку Кочеткову и Ли.
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