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Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков потерял шлем в жёстком столкновении с игроком «Айлендерс»

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков потерял шлем в жёстком столкновении с игроком «Айлендерс»
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В ночь с 7 на 8 декабря в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 15:43 (pp)     1:1 Пажо (Добсон, Цыплаков) – 26:05     1:2 Свечников (Джарвис, Гостисбер) – 29:23 (pp)     2:2 Вальстрём – 30:06     3:2 Цыплаков (Пажо, Хорват) – 36:16     4:2 Хорват (Пажо) – 38:55     4:3 Котканиеми (Гостисбер, Нечас) – 59:11    

В середине третьего периода российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков выбежал из ворот и попытался сыграть в шайбу. Россиянин жёстко столкнулся с нападающим «Айлендерс» Андерсом Ли и потерял шлем. После столкновения вратарь ещё несколько секунд лежал на льду.

ВИДЕО

Примечательно, что арбитр матча выписал обоюдное удаление за блокировку Кочеткову и Ли.

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