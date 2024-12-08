Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков потерял шлем в жёстком столкновении с игроком «Айлендерс»

В ночь с 7 на 8 декабря в американском Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В середине третьего периода российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков выбежал из ворот и попытался сыграть в шайбу. Россиянин жёстко столкнулся с нападающим «Айлендерс» Андерсом Ли и потерял шлем. После столкновения вратарь ещё несколько секунд лежал на льду.

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Примечательно, что арбитр матча выписал обоюдное удаление за блокировку Кочеткову и Ли.